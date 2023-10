POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 07.10.2023 - Ammersbek Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Einbrüchen im Ahornweg, im Lindenweg und in der Dorfstraße in Ammersbek. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Lindenweg in Ammersbek in der Zeit vom 06.10.2023, 17:00 Uhr bis zum 08.10.2023, 14:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Haus. Am 07.10.2023 wurde im Ahornweg ein ...

