Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung einer Elektroleitung

Morbach-Wolzburg (ots)

In dem Zeitraum vom 21.07.2023, 16:00 Uhr bis zum 03.08.2023, 21:00 Uhr kam es in der Ortslage Morbach-Wolzburg in der Straße "Zum Soden" zu einer Sachbeschädigung. An einem in der Straße befindlichen Wohnhaus wurden Halterungen von der Elektroleitung eines Bewegungsmelders abgerissen. Die Leitung ist unmittelbar an der Fassade des Wohngebäudes befestigt. Der entstandene Schaden wird von dem Geschädigten auf ca. 100 EUR beziffert. Derzeit liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen vor. Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Täter werden durch die Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell