Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

16. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 10.-14.10.2023 - Dassendorf /Aumühle / Wentorf bei HH

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Herzogtum Lauenburg zu mehreren Einbrüchen gekommen.

In der Bismarckallee in Aumühle drangen Unbekannte zwischen dem 10.10.2023 und 13.10.2023 über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses ein.

In Dassendorf, in der Straße "Kreuzhornweg" verschafften sich die Einbrecher am Samstag (14.10.2023), gegen 19.40 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus über ein gewaltsam geöffnetes Fenster.

In der Straße Lönshöhe in Wentorf bei Hamburg brachen Unbekannte am Freitagabend (13.10.2023) zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Aufgrund der Auslösung eines akustischen Alarms entfernten sie sich die Täter umgehend.

Angaben zu den entstandenen Sachschadenshöhen und zur Art des mögliche Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

In keinem der genannten Fälle gibt es Hinweise auf die Täter. Zeugen sollten sich daher an die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell