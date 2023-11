Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Einbrüche in Geschäftsräume

Kaarst (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11.11.), 14:00 Uhr, bis Montag (13.11.), 10:00 Uhr, kam es in Kaarst zu drei Vorfällen, bei denen Unbekannte versuchten, in Geschäfte bzw. Büroräumlichkeiten auf der Matthias-Claudius-Straße einzubrechen.

Während die Einbrecher in zwei Fällen versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, gelang es ihnen in einem Fall, die Hauseingangstür eines Bürokomplexes gewaltsam zu öffnen. Im Anschluss versuchten sie, eine Zugangstür zu Büroräumen aufzuhebeln, wobei sie jedoch scheiterten, sodass es in allen drei Fällen nach derzeitigem Erkenntnisstand beim Versuch blieb und keine Tatbeute erzielt werden konnte.

In allen drei Fällen hat das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell