Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-SCooterfahrerin auf Gehweg in falscher Richtung von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.7.2023, 13.05 Uhr ereignete sich auf der Südstraße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit einer E-Scooterfahrerin. Die 18-Jährige befuhr mit ihrem Roller den Gehweg der Südstraße in entgegengesetzter Richtung stadteinwärts. Als eine 39-Jährige mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksaufahrt auf die Südstraße fuhr, erfasste sie die Ahlenerin auf ihrem E-Scooter. Die Heranwachsende stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell