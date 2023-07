Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Geisterradler bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.7.2023 wurde ein Geisterradler gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Orkotten in Telgte leicht verletzt. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Wolbecker Straße und bog in falscher Richtung in den Kreisverkehr ein. Als ein 65-jähriger Ahauser mit seinem Lkw aus Richtung Orkotten kommend anfuhr, befand sich der Telgter vor dem Führerhaus. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

