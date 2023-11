POL-NE: Falscher Arzt bestiehlt Patientin

Neuss (ots) - Mehrere Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.11.) in ein Bürogebäude und eine Werkstatt an der Moselstraße eingedrungen. Die Unbekannten haben Werkzeuge und einen Möbeltresor zum Abtransport bereitgestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schnitten die Täter ein Loch in den Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Im Bürogebäude und in der angrenzenden Werkstatt ...

