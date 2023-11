Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw- Aufbrüche in Neuss

Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Neuss zu mehreren Fällen von Pkw- Aufbrüchen. Dementsprechend möchte Sie die Polizei dahingehend sensibilisieren, keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurückzulassen. Achten Sie darauf, Fenster sowie Schiebedächer zu schließen und die Türen zu verschließen. Parken Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, in der Garage und verschließen Sie auch diese. Sollte Ihnen keine Garage zur Verfügung stehen, stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und belebten Straßen ab.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten Unbekannte am Wochenende in zwei Fällen Krafststoff aus Fahrzeugen, ohne diese zu beschädigen. In sechs Fällen agierten die Einbrecher gewaltsam, indem sie eine Seitenscheibe am jeweiligen Fahrzeug einschlugen. In weiteren sechs Fällen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden, darunter zwei Pkw, die von ihren Berechtigten unverschlossen zurückgelassen worden waren. Nach ersten Informationen wurde nicht in allen Fällen Tatbeute erzielt. In den überwiegenden Fällen erbeuteten die Diebe jedoch neben Bargeld Personaldokumente sowie Kleidungsstücke.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

