POL-UL: (UL) Ulm - Zeuge beobachtet Unfall

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter in Ulm einen Unfall und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 10.00 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Lkw auf der mittleren Spur in der Olgastraße in Richtung Theater. Ein 55-Jähriger befand sich mit seinem BMW auf der rechten Spur. An der Kreuzung Neutorstraße mussten beide Fahrzeuge an der roten Ampel halten. Beim Anfahren kam der Lkw zu weit auf die rechte Spur. Er touchierte den BMW. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der 55-Jährige im BMW bemerkten den Zusammenstoß nicht und fuhren weiter. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Er machte den BMW-Fahrer auf den Schaden aufmerksam. Die Polizei Ulm wurde daraufhin informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

++++0292205 (BK)

