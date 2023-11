POL-SE: Tornesch - Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein und entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (13.11.2023) ist es in der Straße "Im Winkel" zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Informationen versuchten Unbekannte durch Manipulation am Haustürschloss gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen, was jedoch misslang. Es blieb bei einem Versuch. Die Tat dürfte sich während der Abwesenheit der ...

mehr