Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubtat in der Schulauer Straße - Korrekturmeldung

Bad Segeberg (ots)

In der um 10:56 Uhr veröffentlichten Erstmeldung war ein Fehler hinsichtlich des Tatortes. Die Tat ereignete sich in Wedel und nicht in Pinneberg.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde die Erstmeldung aus dem Presseportal gelöscht und wird hiermit korrigiert veröffentlicht.

Am Samstag (11.11.2023) ist es in der Schulauer Straße zu einer Raubtat gekommen.

In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr befand sich ein 13-jähriger Junge auf dem Feldweg zwischen dem Grandplatz des Elbestadions und der Schulauer Straße und traf hier auf zwei männliche Personen, die ihn unvermittelt am mitgeführten Rucksack zogen, so dass er zu Boden fiel.

Nach Aufforderung leerte der Wedeler seine Taschen und übergab u.a. die Fußballschuhe sowie seine mitgeführten Wertgegenstände.

Die Räuber entfernten sich dann mit dem Raubgut in Richtung Schulauer Straße.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Personen geben können oder die Tat beobachtet haben.

Ein Täter wird als männlich, 190 cm Körpergröße, schlank und einem geschätzten Alter von 18 Jahren beschrieben. Zur Tatzeit trug der Täter einen Vollbart, ein schwarzes Oberteil, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der weitere Täter war ebenfalls männlich, schlank und wird mit einer Körpergröße von 180-185 cm beschrieben und einem Alter von 18 Jahren beschrieben. Während der Tat trug er ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Besonders auffällig war eine mitgeführte Umhängetasche mit schwarz/ weißem Schachbrettmuster. Es könnte sich um eine Tasche der Marke Louis Vuitton gehandelt haben.

Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0.

