Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Vollendeter Trickdiebstahl durch sogenannten 'Falschen Handwerker' - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (10.11.2023) ist es in der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.05 Uhr im Drosselkamp zu einem Trickdiebstahl gekommen. Ein Mann gab gegenüber der 88-jährigen Geschädigten zunächst vor, dass er einen größeren Geldschein in eine kleinere Stückelung wechseln wollte. Diesem Wunsch kam die Elmshornerin nach. Im Anschluss wollte der Täter dann die Wasserhähne überprüfen. Hierzu wurde die Rentnerin in die Küche geschickt, um den dortigen Wasserhahn zu bedienen. Nachdem der Täter augenscheinlich seiner Tätigkeit nachgekommen war, verließ er die Wohnung. Die Frau stellte erst am Abend fest, dass ihr gesamtes Bargeld, welches sie in der Wohnung aufbewahrt hatte, entwendet worden war. Nach ihren Angaben handelte es sich um 700,- Euro in ihr nicht mehr bekannter Stückelung.

Den Täter konnte sie nur noch wenig beschreiben. Nach ihrer Erinnerung trug der Mann zur Tatzeit einen blauen Jogginganzug und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum im Drosselkamp oder näherer Umgebung etwas Auffälliges festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 04121-803-0 zu melden.

