Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Brahmsstraße - Korrekturmeldung

Bad Segeberg (ots)

In der um 11:37 Uhr veröffentlichten Erstmeldung war ein Fehler hinsichtlich des Tatortes und der Tatzeit. Die Tat ereignete sich in Elmshorn und nicht in Wedel.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde die Erstmeldung aus dem Presseportal gelöscht und wird hiermit korrigiert veröffentlicht.

Am Freitag (10.11.2023) ist es in Elmshorn zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Hochparterrewohnung gekommen.

Nach ersten Informationen befand sich eine Rentnerin im Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Brahmsstraße, nachdem sie um 20:25 Uhr vermutlich durch Geräusche in ihrer Wohnung aus dem Schlaf geweckt wurde und im Anschluss eine offene Balkontür bemerkte.

Zu einem möglichen Stehlgut ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell