BAB 23 - Falschfahrer auf der Autobahn in Höhe Itzehoe West mit Fahrtrichtung Heide auf der Richtungsfahrbahn Hamburg gemeldet - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (11.11.2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Falschfahrt auf der BAB 23 gekommen. Der Fahrer eines dunklen Audi befuhr auf Höhe Itzehoe-West die Richtungsfahrbahn Süden in Richtung Norden. Eine erste Meldung erreichte die Polizei um 06.36 Uhr. Hierbei erfuhren die eingesetzten Beamten auch das amtliche Kennzeichen des Audi. Um 07.01 Uhr trafen eingesetzte Beamte dann den Pkw mit Fahrer auf dem Parkplatz Dithmarscher Geest an. Von erster Meldung bis zum Kontrollort muss der Fahrer in Falschfahrt eine Strecke von 31 Km zurückgelegt haben. Die Polizei interessiert nun konkret, welche Verkehrsteilnehmer durch diese Aktion gefährdet wurden und bittet, dass diese und mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 04121-4092 0 melden mögen.

