Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Selbelang (Brandenburg)- Diebstahl eines hochwertigen Personenkraftwagens - Fahrzeug aufgefunden und vermutlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag (06.11.2023) auf Dienstag (07.11.2023) ist es in der Straße "Brookweg" in Kaltenkirchen zu einem Diebstahl eines Personenkraftwagens gekommen.

Die Fahrzeughalterin parkte am Abend gegen 20:00 Uhr ihren schwarzen Mercedes SUV ab und stellte am folgenden Morgen gegen 05:00 Uhr den Verlust fest. Der geschätzte Gebrauchtwert des Fahrzeugs mit einem amtlichen Segeberger "SE"-Kennzeichen wurde von der Geschädigten mit ungefähr 40.000 Euro angegeben.

Im Rahmen von sofort eingeleiteter Ermittlungsmaßnahmen konnte das gestohlene Fahrzeug mit dem Fahrer im Landkreis Havelland in Brandenburg festgestellt werden. Der 45-jährige Fahrer wurde am Morgen des 07.11.2023 vorläufig von der örtlich zuständigen Polizei in Brandenburg festgenommen. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Hehlerei sowie weiterer Delikte ermittelt und er wurde zwischenzeitlich auf Antrag der in ganz Brandenburg für schwere grenzüberschreitende Eigentumskriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der entwendete Personenkraftwagen wurde zur Beweismittelsicherung beschlagnahmt und befindet sich zurzeit noch in Brandenburg.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat im genannten Tatzeitraum mögliche verdächtige Personen im Bereich "Brookweg" beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrstrecke des beschriebenen SUVs vom Tatort in Kaltenkirchen bis zum Feststellungsort in Brandenburg machen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

