POL-NI: Seniorin händigt Betrüger EC-Karte mit PIN aus

Bücken (ots) - In der Nacht vom Mi., 11.10.2023 auf Do., 12.10.2023 wurden in Bücken, Hoyaer Straße an einem, auf einem Privatgrundstück abgestellten Pkw FORD Focus die beiden rechten Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Der Gesamtschaden an der Bereifung beläuft sich auf ca. 150 Euro. Täterhinweise werden an das Polizeikommissariat Hoya, Tel. 04251/6728-0, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

