POL-SE: Wensin - Verkehrsunfall zieht stundenlange Vollsperrung der B 432 nach sich

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (08.11.2023) ist es in Quickborn zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:53 Uhr gewaltsam die Wohnräume in der Marienhöhe. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck mit noch unbekannter ...

mehr