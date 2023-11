Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Brand in einem Wohngebäude mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (07.11.2023) ist es in der Straße "Birkhahnkamp" zu einem Brand in einem Wohngebäude mit zwei Wohnungen gekommen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand hierbei ein Sachschaden in einer Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurowerts.

Gegen 23:30 Uhr nahm eine Spaziergängerin Rauchentwicklungen aus dem brandbetroffenen Gebäude wahr und verständigte über den Notruf die Feuerwehr und Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten offene Flammen und starker Rauch sowohl in der Wohnung im Erdgeschoss als auch in der Wohnung im Obergeschoss festgestellt werden. Im Haus hielten sich zum Brandzeitpunkt keine Bewohner auf, so dass es bei den genannten Sachschäden blieb.

Der Brandort wurde für die weiteren Spurensicherungsmaßnahmen beschlagnahmt. Zur Brandursache gibt es bisher keine genaueren Erkenntnisse.

Ein aufmerksamer Nachbar nahm zwei Personen in unmittelbarer Brandortnähe wahr, die sich während des Brandes bis kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Gehweg aufhielten. Bei den beiden Personen soll es sich um eine Frau und einen Mann in einem geschätzten Alter von 50 Jahren handeln.

Die beiden beschriebenen Personen werden aufgerufen, sich als Zeugen zum Brandgeschehen zur Verfügung zu stellen und Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Die Ermittlungen werden gegenwärtig von der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell