Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss des Verursachers -Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (07.11.2023) ist es in der Uetersener Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem der vermeintliche Unfallverursacher leicht und ein Unfallgegner schwer verletzt wurde.

Ein 22-jähriger Tornescher fuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem weißen Pkw-Audi die Uetersener Straße in Richtung Tornesch. Zwischen der Friedensallee und der Willy-Meyer-Straße hatte ein 41-jähriger Uetersener seinen Pkw-Audi am rechten Fahrbahnrand abgestellt und stand am geöffneten Kofferraum. Der Tornescher fuhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf den parkenden Pkw auf. Hierbei wurde der am Kofferraum stehende Mann zwischen einem Baum und seinem eigenen Pkw eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Unfallverursacher war zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Die eingesetzten Beamten gehen von alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit aus. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, bei deren Durchführung es noch zu Widerstandshandlungen des Unfallfahrers kam. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde ein Unfallsachverständiger mit der Begutachtung beauftragt.

Das Polizeirevier Uetersen bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Verursachers machen können, sich unter der Rufnummer 04122-7053-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell