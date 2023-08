Feuerwehr München

FW-M: Küche in Brand (Obermenzing)

In der Nacht hat es in einem Einfamilienhaus in Obermenzing einen Küchenbrand gegeben.

Kurz nach Mitternacht meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Frauendorferstraße, dass es in seinem Haus zu einem Brand im Erdgeschoss gekommen sei. Die entsendeten Einsatzkräfte der Feuerwehr München stellten schon beim Betreten des Anwesens den Brandgeruch fest und führten sofort Löschmaßnahmen in der Küche im Erdgeschoss durch. Parallel wurde das restliche Gebäude kontrolliert. Der Rauch wurde mit einem Belüftungsgerät entfernt. Aufgrund der Bauart des Gebäudes musste wegen der hohen Temperaturen und Brandbeaufschlagung die Fehlbodendecke im Bereich der Küche geöffnet werden, um die dahinter liegenden Schichten auf eine Brandausbreitung zu kontrollieren. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden noch Sicherungsmaßnahmen der Decke durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden kann erst nach Begutachtung durch einen Sachverständigen eingestuft werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

