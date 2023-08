FW-M: Kellerbrand in Industriegebäude (Giesing)

München (ots) - Dienstag, 22. August 2023, 13.30 Uhr Bauernfeindstraße In einem Personalwohnheim eines Seniorenheims haben am Nachmittag Bewohner im Treppenhaus Rauch bemerkt und die Brandmeldeanlage über einen Druckknopfmelder ausgelöst. Als die Feuerwehr an der Wohnanlage eintraf, hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Aus dem Eingangsbereich drang deutlich Rauch. Mehrere Trupps unter Atemschutz ...

