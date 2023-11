Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pronstorf - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Nachmittag - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag (06.11.2023) ist es in der "Lindenstraße" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zum Stehlgut konnten bisher keine genaueren Angaben getätigt werden.

Die geschädigte Bewohnerin verließ gegen 16:00 Uhr für lediglich zwei Stunden ihr Haus und stellte bei der Rückkehr die Tat fest.

Konkrete Täterhinweise liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Jedoch beobachtete eine Anwohnerin einen ihr nicht bekannten dunklen Geländewagen, der sich bereits am Vortag (05.11.2023) vormittags für längere Zeit im Bereich des Tatorts aufgehalten haben soll. Ob dieses Fahrzeug tatsächlich im Zusammenhang mit dem Einbruch am Folgetag in Verbindung steht, ist bisher nicht bekannt.

Mitteilungen zu weiteren Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell