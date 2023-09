POL-PDLD: Jockgrim - Schulwegkontrolle

Neupotz (ots) - Am 11.09.2023 meldet gegen 19 Uhr ein Angler am Setzfeldsee 2 schwarze Badeschuhe, eine schwarze kurze Hose und ein helles Handtuch an einem Seeeinstieg am Ufer. Der Angler habe auch Schwimmer beobachtet, diese seien jedoch wieder weg. Vorsorglich suchte die Streife der Polizei Wörth umgehend mit der verst. Feuerwehr und dem DLRG die Einsatzörtlichkeit auf. Es wurde sofort zu Lande, zu Wasser, aus der ...

