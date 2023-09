Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eventuell vermisste Person in Neupotz

Neupotz (ots)

Am 11.09.2023 meldet gegen 19 Uhr ein Angler am Setzfeldsee 2 schwarze Badeschuhe, eine schwarze kurze Hose und ein helles Handtuch an einem Seeeinstieg am Ufer. Der Angler habe auch Schwimmer beobachtet, diese seien jedoch wieder weg. Vorsorglich suchte die Streife der Polizei Wörth umgehend mit der verst. Feuerwehr und dem DLRG die Einsatzörtlichkeit auf. Es wurde sofort zu Lande, zu Wasser, aus der Luft, sowie Unterwasser entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Suchmaßnahmen dauerten bis nach Mitternacht an. Eine Vermisstenanzeige ging bei der Polizei nicht ein, die umliegenden Krankenhäuser wurden ebenfalls überprüft. Die Polizei Wörth bittet unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise in dieser Angelegenheit. Natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass ein Badegast einfach die Utensilien vergessen haben könnte. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen werden in der Angelegenheit geführt.

