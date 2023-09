Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer

Maikammer (ots)

Am Sonntagabend, 10.09.2023, gegen 19.45 Uhr, gingen mehrere Notrufe ein, wonach eine männliche Person in der Wiesenstraße randalieren und Plastikflaschen auf stehende Fahrzeuge werfen soll. Beim Eintreffen der Polizeikräfte griff der Mann direkt die eingesetzten Beamten an, weshalb der Taser eingesetzt wurde und er anschließend gefesselt werden konnte. Hiergegen wehrte er sich und bedrohte und beleidigte die Beamten lautstark. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er einem entsprechenden Krankenhaus zugeführt, wo ihm auch noch eine Blutprobe entnommen wurde.

