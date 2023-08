Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrrad trotz Sicherung geklaut

Alzey (ots)

Am Freitagabend stellte eine 55-jährige Alzeyer Bürgerin ihr Fahrrad nach Beendigung einer Radtour durch die Stadt im Bereich des Badeweges (Bahnbrücke) gegen 20.00 Uhr ab, um noch etwas spazieren zu gehen. Sie sicherte ihr Rad gegen Diebstahl mit einem Spiralkabelschloss. Als sie um 21.30 Uhr wieder an der Abstellörtlichkeit ankam, stellte sie leider fest, dass das Fahrrad gestohlen worden war. Es handelte sich bei dem Rad um ein weißes Trekkingrad der Marke CARVER. Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht, so bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06731 9110.

