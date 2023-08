Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wendelsheim - Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorradfahrer

Alzey (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es auf der L409 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Gegen 09:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines LKWs die L409 von Wendelsheim in Richtung Erbes-Büdesheim. Kurz nach Wendelsheim beabsichtigte der LKW-Fahrer nach links in die L407 abzubiegen. Hinter dem LKW befand sich ein 30-jähriger Motorradfahrer. Dieser setzte gleichzeitig zum Überholen des LKWs an und bemerkte dessen Abbiegeabsicht zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der verletzte 30-Järhige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

