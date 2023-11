Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seedorf - Unbekannte Täter brechen in Mehrfamilienhaus ein und erbeuten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (06.11.2023) ist es in der Eutiner Straße zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Laut Aussage einer Nachbarin war um 13.00 Uhr noch alles in Ordnung. Als die Bewohnerin um 21.45 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter gewaltsam ins Haus eingedrungen waren. Der oder die Täter haben in allen Räumlichkeiten Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Hierbei erbeuteten sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Ob andere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Eine Stehlgutliste wird erst nach der erfolgten Spurensicherung erstellt und nachgereicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Auffälligkeiten im Tatzeitraum beobachtet haben, um Mitteilung über die Rufnummer 04101-202-0 oder über E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell