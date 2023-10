Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Unfall am Bahnübergang

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am heutigen Vormittag kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf dem Feldweg zwischen Winden und Billigheim-Ingenheim zu einem Unfall, bei dem eine 52-Jährige leicht verletzt wurde. Die 52-Jährige fuhr gegen 11:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Waschgasse in Winden über den Feldweg in Richtung Billigheim-Ingenheim und übersah an einem unbeschrankten Bahnübergang einen anfahrenden Zug. Trotz einer Gefahrenbremsung des Zugs konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde lediglich die 52-Jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 21 Zugpassagiere und der Zugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Zugstrecke zwischen Bad Bergzabern und Winden war für die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell