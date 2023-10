Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Germersheim (ots)

Am frühen Abend des 20.10.23 kam es im Bereich des Alten Hafens in Germersheim zu einer Bedrohungslage mittels Schusswaffe. Da zunächst unklar war, um welche Art von Schusswaffe es sich handelt, herrschte vor Ort starke Polizeipräsenz und der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Letztendlich konnte ein 33-Jähriger in der Wohnung seines Bekannten widerstandslos festgenommen und dort auch die Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dieser handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Zudem konnten in der Wohnung des Freundes illegale Betäubungs- und Dopingmittel fest- und sichergestellt werden. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen seines Bekannten wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-, sowie das Arzneimittelgesetz ermittelt.

