Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch Unterschreitung der Mindestprofiltiefe

A65/Neustadt (ots)

Am Freitag (20.10.2023) kam es gegen 07:50 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 25-jähriger Tesla-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro, der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass an den Reifen des Teslas die Mindestprofiltiefe unterschritten war. Diese liegt bei Kraftfahrzeugen gemäß der StVZO bei 1,6 Millimetern. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

