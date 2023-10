Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Altdorf (ots)

Am Freitagabend (20.10.2023) gegen 20:00 Uhr wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer durch eine Streife in Altdorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der 45-Jährige musste die Streife zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls informiert.

