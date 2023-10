Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken auf einem e- scooter in Jockgrim einen schmerzhaften Unfall verursacht

Am 21.10.2023 fuhr gegen 01.40 Uhr ein DRK Fahrzeug in Jockgrim durch die Buchstraße. Hierbei sahen die aufmerksamen Sanitäter eine verletzte Frau auf dem Gehweg sitzen. Die Sanitäter hielten an und fragten die Frau nach medizinsicher Hilfe, da sie offensichtlich stark im Gesicht blutete. Die Frau wurde versorgt und im Rahmen der Behandlung schilderte sie mit einem e-scooter gefahren und gestürzt zu sein. Die Sanitäter verständigten die Polizei Wörth. Die Streife vor Ort konnte ermitteln, dass die Verletzte, 28-jährige e-scooter Fahrerin, in Jockgrim die Buchstraße befuhr und dort gegen einen ordnungsgemäß positionierten Begrenzungsstein im Grünstreifen neben der Fahrbahn gestoßen sei. Aufgrund starkem Alkoholgeruch wurde ein Alkotest angeboten. Dieser wurde durchgeführt und ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille. Nach derzeitigem Stand kam die Frau aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und einer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und stieß bei dem Alleinunfall gegen einen Begrenzungsstein. Aufgrund der nicht unerheblichen Verletzungen musste sie nach Karlsruhe in ein Krankenhaus mit dem Schwerpunkt Zahn-und Gesichtschirurgie verbracht werden. Der total beschädigte e scooter wurde den verständigten Angehörigen übergeben. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet, welches nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Einen Führerschein besitzt die e- scooter Fahrerin nicht.

