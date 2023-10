Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Oberotterbach (ots)

Am 20.10.23, gegen 3.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer die K 25 in Richtung Niederotterbach. Aufgrund regennasser Fahrbahn verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über's Gras und kollidierte frontal mit einem Baum. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 EUR. Verletzt wurde von den 4 Insassen zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell