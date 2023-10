Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Versuchte Schleusung am Grenzübergang Konstanz-Autobahn

Konstanz (ots)

Bei dem Versuch, eine fünfköpfige Familie in einem PKW über die schweizerische Grenze nach Deutschland einzuschleusen, hat die Bundespolizei einen 38-jährigen Mann festgenommen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Oktober 2023) kontrollierten Beamte der Bundeszollverwaltung gegen 03:20 Uhr einen deutschen Staatsangehörigen als Fahrer eines BMW zur Einreise aus der Schweiz am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. In dem Wagen stellten die Beamten zudem eine fünfköpfige Familie fest. Wegen unzureichender Sitzmöglichkeiten lag das jüngste Familienmitglied zum Zeitpunkt der Kontrolle ungesichert quer über den Schößen der anderen auf dem Rücksitz. Erforderliche Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland besaßen die fünf türkischen Staatsangehörigen im Alter von 46, 45, 15, 13 und 8 Jahren nicht. Zuständigkeitshalber rief die Bundeszollverwaltung Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz hinzu. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten darüber hinaus mehrere Waffen, darunter zwei Springmesser, fest.

Den türkischen Staatsangehörigen wurde die Einreise nach Deutschland untersagt, die Bundespolizisten wiesen sie in die Schweiz zurück. Der mutmaßliche Schleuser aus Rheinland-Pfalz konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Zum Tathergang und den Hintergründen des Verdachts einer versuchten Einschleusung von Ausländern, mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise in fünf Fällen ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell