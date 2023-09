Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Görgeshausen. Opferstock in Kirche aufgebrochen

Görgeshausen (ots)

In der Zeit von Montag, 07. August bis zum Samstag, 02. September um 20.30 Uhr wurde der Opferstock/Kerzenkasse in der St. Josef Kirche in Görgeshausen aufgebrochen und das Geld daraus entwendet. Der Opferstock war durch ein Vorhängeschloss gesichert, welches ebenfalls vom Tatort entfernt wurde. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 02602-9226-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell