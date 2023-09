Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten. Fahrertausch erfolglos

Hahnstätten (ots)

Am Sonntag, den 03.09.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 02:55 Uhr in der Aarstraße einen Kleintransporter. Die Beamten hatten zuvor auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs einen jungen Mann in blauem Jogging-Anzug festgestellt. Bevor der Transporter auf die Anhaltesignale reagierte, konnten die Beamten feststellen, dass das Fahrzeug ohne erkennbaren Grund mehrere Schlenker machte. Als die Beamten kurz darauf an das Fahrzeug herantraten, befand sich der zuvor als Fahrer identifizierte Mann, ein 22-Jähriger aus NRW, nun auf dem Beifahrersitz und ein wesentlich älterer Herr, 55 Jahre alt und ebenfalls aus NRW, saß am Steuer. Wie sich dann herausstellte, besaß der Jüngere der beiden keine Fahrerlaubnis. Nun muss sich nicht nur der 22-jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch der 55-Jährige, welcher übrigens im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wird sich in einem Strafverfahren wegen versuchter Strafvereitelung zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell