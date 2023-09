Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand in der Innenstadt Diez - keine verletzten Personen

Diez (ots)

Presseerstmeldung:

Am Sonntag Nachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in der Innenstadt Diez zu einem Dachstuhlbrand. Es wurden bislang keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Wir bitten von Presseanfragen derzeit abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell