LPI-SHL: Drogen im Gepäck

Meiningen (ots) - Am 31.07.2023 gegen 14.00 Uhr kam es im Steinweg in Meiningen zu einer Unfallflucht. Zwei Fahrzeuge befahren hintereinander die Neu-Ulmer Straße in Meiningen und wollen ihre Fahrt in die Henneberger Straße fortsetzten. Beim Abbiegen muss das vordere Fahrzeug, eine BMW-Faherein verkehrsbdingt halten, dies erkennt die Fahrzeugführerin dahinter zu spät und fährt auf das vordere Fahrzeug auf. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeuges hält an. Die Verursacherin ...

