Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hahnstätten (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ( 01./02.09.2023, 22:00 - 06:15 Uhr)kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Dem Spurenbild nach befuhr der Fahrer eines weißen Fahrzeugs die Bahnhofstraße in Richtung Einmündungsbereich Bundesstraße 54, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Grundstücksmauer und beschädigte anschließend noch mehrere Verkehrsschilder. Es ist davon auszugehen, dass der Fahrer hiernach ausstieg und Trümmerteile seines Fahrzeugs einsammelte. Zeugen, die Angaben zum dem Vorfall machen können oder denen ein weißes Fahrzeug mit beschädigter Front aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell