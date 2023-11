Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in ein Reihenendhaus durch unbekannte Täter - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (06.11.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Reihenendhaus in der "Neubrandenburger Straße" gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach Stehlgut.

Der anzeigende Bewohner verließ am Abend das Haus und war von ungefähr 18:00 Uhr bis einschließlich 23:15 Uhr abwesend. Bei seiner Rückkehr stellte er den Einbruch fest.

Nach ersten Erkenntnissen nahmen die unbekannten Täter lediglich geringwertigen Schmuck an sich.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell