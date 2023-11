POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend (04.11.2023) ist es in Garstedt zu einem Brand in einem Supermarkt gekommen. Um 23:00 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude des Supermarktes in der Ohechaussee und verständigte die Feuerwehr und Polizei. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen zu diesem Brand aufgenommen und den Brandort ...

