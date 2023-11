Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Geschendorf - Geisterfahrerin auf der BAB 20 - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (07.11.2023) ist es um 15.55 Uhr zu einem Einsatz auf der BAB 20 wegen einer sogenannten Geisterfahrerin gekommen.

Kurz zuvor war ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Güstrow mit seinem Pkw auf der BAB 20 in Richtung zwischen der Abfahrt Geschendorf und dem Rastplatz Kronberg unterwegs. Als er gerade mit ungefähr 140 Km/h einen Lkw überholte, sah er auf seiner Spur einen schwarzen Pkw auf sich zukommen. Nach einer sofort eingeleiteten Vollbremsung drehte sich sein Fahrzeug einmal um die eigene Achse und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer fuhr danach am Rastplatz Kronberg Nord von der Autobahn ab. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer sah ihn dort schockverletzt stehen und alarmierte die Rettungsleitstelle. Der Fahrzeugführer wurde nach Untersuchung im RTW vor Ort wieder entlassen und konnte seine Fahrt später fortsetzen.

Währenddessen liefen bereits die Fahndungsmaßnahmen nach der Geisterfahrerin nach weiteren Anrufen über den Notruf der Polizei auf Hochtouren. Es gab Hinweise von Wendemanövern auf der Autobahn und einer Fahrerin, die ihren Pkw in Schrittgeschwindigkeit auf der Autobahn führte. Eine Streife der Polizeistation Stockelsdorf konnte die Volvo-Fahrerin dann in Stockelsdorf anhalten und kontrollieren. Die 27-jährige Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Weiterhin wird über die zuständige Führerscheinstelle die Geeignetheit der Frau zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr geprüft werden.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg erhofft sich nun Hinweise weiterer Geschädigter oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, unter der Rufnummer 04551-884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell