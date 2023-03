Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Männer betrügen 82-Jährige

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023), gegen 14:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Tür einer 82-Jährigen in der Silgestraße. Sie boten an, ihr den Hof zu reinigen, was die Seniorin dankend annahm. Bereits nach wenigen Minuten erklärten die Männer, mit der Arbeit fertig zu sein. Nach der erfolgten Bezahlung, verließen die Männer die Örtlichkeit mit einem Transporter. Erst später stellte die Seniorin fest, dass der Hof gar nicht gereinigt worden war. Zu den Tätern liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor. Sie sollen 20-30 Jahre alt gewesen sein und mit akzentfreiem Deutsch gesprochen haben. Können Sie weitere Hinweise zu den Tätern geben? Falls ja, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

