POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei geht Hinweisen auf ein Fahrzeug nach und sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (12.11.2023) ist es in der Zeit von 16.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Christine-Teusch-Straße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau die Täter entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im Umfeld des Tatortes ist nach Angaben einiger Hinweisgeber ein gelber Kleinwagen aufgefallen, der im Tatzeitraum in der Nähe gestanden hatte und gegen 20.30 Uhr von dort weggefahren wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum und besonders auch zu einem gelben Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

