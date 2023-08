Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag 18.08.2023, bis Montag 21.08.2023, ein ca. 60 cm langes Brett an der Parkbank am Wiedufer in Waldbreitbach, Nähe Kolpinghaus, abgesägt. Im Zeitraum von Montag, 28.08.2023, bis Dienstag, 29.08.2023, sind durch bisher unbekannte Täter aus einem Blumenkasten an der Wiedbrücke in Waldbreitbach Geranien ausgerissen und vermutlich in die Wied geworfen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

