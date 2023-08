Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Niederfischbach (ots)

Am 30.08.2023 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 37jähriger mit seinem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach in Fahrtrichtung Landegrenze NRW. In Gegenrichtung kam ihm ein PKW entgegen, der seinen Angaben zu Folge zu weit auf der Fahrspur des 37jährigen fuhr, weswegen dieser nach rechts ausweichen musste und einen geparkten PKW beschädigte. Der entgegenkommende PKW entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen PKW machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell