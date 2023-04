Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Singlis: Brand an Garage und Wohnhaus - eine Person verletzt - Kriminalpolizei ermittelt vor Ort

Homberg (ots)

Borken-Singlis

Brand an Garage eines Wohnhauses - eine Person durch Brand verletzt Brandzeit: 18.04.2023, 10:52 Uhr Heute Vormittag kam es in der Ehrenmalstraße zu einem Brand an einem Holzanbau eines Wohnhauses und der angrenzenden Garage. In diesem Zusammenhang fiel ein offensichtlich verwirrter, leicht bekleideter Mann, in der Nähe des Brandortes auf. Der Mann, ein 39-jähriger Borkener, hatte erhebliche Brandwunden, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Ein Rettungshubschrauber war für ihn im Einsatz, aufgrund seines Zustandes musste er jedoch in einem Rettungswagen in eine Kassler Klinik transportiert werden. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache, Höhe des Sachschadens und die Tatbeteiligung des 39-Jährigen werden von der Kriminalpolizei vor Ort durchgeführt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

