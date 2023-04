Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Unbekannte Täter zerstechen Reifen an mehreren Pkws

Homberg (ots)

Wabern

Sachbeschädigungen an sieben Pkws Tatzeit: 15.04.2023, 15:00 - 16.04.2023, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag beschädigten unbekannte Täter in Wabern insgesamt sieben geparkte Pkws indem sie bei sechs Pkws Reifen zerstachen und bei einem Pkw die Heckscheibe mit einer Flasche zerstörten. Im "Wimmer" wurden bei einem grauen Mitsubishi, einem blauen VW Polo und einem weißen Jeep die Reifen der linken Seite zerstochen. Im Niederfeld wurden ebenfalls die Reifen der linken Seite an einem silbernen VW Touran, einem roten Suzuki Ignis und einem blauen Ssangjong Tivoli zerstochen. Der Gesamtschaden an den Reifen beträgt 1.100,- Euro. In der Bahnhofstraße wurde gestern Morgen gegen 03:40 Uhr von unbekannten Tätern die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Volvo Kombi mit einer Flasche zerstört. Hier beträgt der Sachschaden 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

