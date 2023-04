Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auf frischer Tat ertappt/Zeuge hält Einbrecher fest

Rüsselsheim (ots)

Ein Einbrecher wurde am späten Montagabend (03.04.) in der Löwenstraße von der Polizei festgenommen. Der 40-Jährige aus Rüsselsheim steht in Verdacht zuvor gewaltsam durch die Fensterfront in ein dortiges Wettbüro eingebrochen zu sein. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei, als er den 40-Jährigen gegen 23.15 Uhr beim Einbruch bemerkte und hinderte ihn anschließend an der Flucht. Die Rüsselsheimer Polizei konnte den Mann kurz darauf festnehmen. Der Verdächtige stand unter Alkoholeinwirkung und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Das zuvor von ihm in dem Wettbüro erbeutete Geld konnte von den Ordnungshütern sichergestellt werden.

Wegen des Einbruchs wird sich der Rüsselsheimer nun strafrechtlich verantworten müssen.

